محمد أضا: القمة بين الأهلي والزمالك ستحسم بطل الدوري.. لهذا السبب

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن منافسات الدوري المصري الممتاز أصبحت أكثر اشتعالًا بعد فوز الأهلي على سموحة بهدفين مقابل هدف، إلى جانب تعثر بيراميدز بالتعادل أمام المصري البورسعيدي، وهو ما زاد من حدة الصراع على القمة.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، أن الأهلي واصل عاداته في حسم المباريات في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل طاهر محمد طاهر هدف الفوز في الدقيقة 90، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر بات يظهر بشخصية قوية في الأمتار الأخيرة من المباريات.

وأضاف أضا أن جماهير الأهلي كان لها دور كبير في تحقيق الفوز، بعدما واصلت الدعم والمساندة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، معتبرًا أن الحضور الجماهيري يمثل أحد أهم عوامل نجاح الفريق في الفترة الحالية.

وأشار أضا إلى أن مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك قد تكون الحاسمة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، نظرًا لتقارب النقاط بين الفرق المنافسة على الصدارة.



واختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أن خط دفاع الأهلي ما زال يعاني من بعض الأخطاء، حيث يتمكن المنافسون من الوصول إلى مرماه وتسجيل أهداف، إلا أن قوة الفريق الهجومية وحسمه في اللحظات الأخيرة تعوض تلك الأخطاء وتمنحه الانتصارات.