أمير هشام: فوز الأهلي معنوي لكن الأداء عشوائي

علق الاعلامي أمير هشام على فوز النادي الأهلي أمس، السبت، على سموحة في بطولة الدورى الممتاز.

وكتب هشام، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “فوز مهم أوي للأهلي على المستوى المعنوي واستعادة الثقة رغم الأداء والعشوائية ورغم افتقاد الفريق لمدرب يفقه في كرة القدم”.

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

جدول ترتيب الدوري المصري (مرحلة التتويج)

1- الزمالك: 46 نقطة.

2- بيراميدز: 44 نقطة.

3- الأهلي: 44 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا: 42 نقطة.

5- المصري: 33 نقطة.

6- إنبي: 33 نقطة.

7- سموحة: 31 نقطة.



