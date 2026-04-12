سلمي محمد تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للشباب بأوزبكستان

فى انجاز جديد للتايكوندو المصري حققت سلمي محمد عصام المركز الثالث والميدالية البرونزية لوزن تحت 59 كيلوجرام فى منافسات بطولة العالم للتايكوندو للشباب التى تستضيفها أوزبكستان فى الفترة من 12 وحتى 17 ابريل الجاري.

بدأت سلمي البطولة بالفوز على بطلة السلفادور 2-0 فى دور الـ 32 ثم حققت الفوز على بطلة المغرب 2-1 فى دور الـ 16 واستطاعت التأهل للدور نصف النهائى بعد تحقيق الفوز على لاعبة المكسيك 2-0 وخسرت فى مباراة النصف النهائى بصعوبة من بطلة تركيا 2-1 لتحقق برونزية بطولة العالم لشباب التايكوندو.

ويترأس بعثة المنتخب مجدي طايل نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والقائم باعمال المدير التنفيذي والمشرف العام على منتخب الشباب ويقود المنتخب تامر عبد المنعم مديرا فنيا ومحمد السرجاني مدرب وعمرو عبد االرازق مدرب وايمن كمال مدرب ومصطفى خالد مدرب وحسنى عزت مدرب والدكتور بيبر ايميل طبيب.

وتضم قائمة اللاعبين 20 لاعبا ولاعبة، وهم: احمد ناصف -45 كجم ويحيى حازم -48 كجم وعمر إسلام -51 كجم وياسين عمرو -55 كجم وعلي أمير -59 كجم وأدهم خالد -63 كجم وعمرو وسام -68 كجم والبراء محمد -73 كجم وعبد الرحمن كرم -78 كجم و يوسف أمين +78 كجم

بينما تضم قائمة الشابات كل من : مريم علاء +68 كج وسلمى عبد المجيد -68 كجم و أميرة محمد -63 كجم و سلمى محمد -59 كجم وحلا هاني -55 كجم وديباج محمد -52 كجم ولما ياسر-49 كجم وحلا سعيد -46 كجم ومايا عبد الفتاح -44 كجم وجودي محمود -42 كجم.