أحمد شوبير: جمهور الزمالك كلمة السر في عودة الفريق للمنافسة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالدور الكبير الذي لعبته جماهير نادي الزمالك خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا استثنائيًا في الدعم والوفاء والانتماء للنادي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت"، إن جماهير الزمالك كانت العامل الأبرز في دعم الفريق، بعدما حولت المدرجات إلى مصدر قوة حقيقي ساعد اللاعبين على استعادة الروح في أصعب فترات الموسم، لتصبح الجماهير بمثابة “اللاعب رقم واحد” في رحلة المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح أن التوقعات قبل نحو شهر ونصف كانت تشير إلى خروج الزمالك من سباق المنافسة، حيث كان الصراع محصورًا بين الأهلي وبيراميدز، إلا أن الصورة تغيرت تدريجيًا مع النتائج الأخيرة.

وأضاف أن الشكوك حول فرص الزمالك تلاشت مع مرور الوقت، ليصبح الفريق في نظر الكثيرين مرشحًا قويًا للتتويج بالبطولة، بعد أن كان خارج الحسابات في وقت سابق.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن السر الحقيقي وراء هذا التحول هو قوة الجمهور، مشيرًا إلى أن كلمة “الجمهور” وحدها كفيلة بتفسير عودة الزمالك للمنافسة بقوة على لقب الدوري.