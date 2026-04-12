مواعيد مباريات منتخب مصر 2008 لكرة اليد في بطولة البحر المتوسط

يستعد منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008 لخوض تحدٍ جديد ضمن منافسات بطولة البحر المتوسط، حيث يبدأ مشواره غدًا الاثنين بسلسلة من المباريات القوية أمام منتخبات أوروبية مميزة، في إطار خطة إعداد جادة لبناء جيل قادر على المنافسة مستقبلًا.

يفتتح المنتخب المصري منافساته بمواجهة منتخب ألمانيا في تمام التاسعة صباحًا، قبل أن يخوض ثاني مواجهاته في نفس اليوم أمام منتخب مقدونيا في الثالثة عصرًا، في اختبار مبكر لقوة الفريق وقدرته على التعامل مع ضغط المباريات.

ويواصل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كوسوفو يوم 14 أبريل في تمام العاشرة والنصف صباحًا، ثم يلتقي مع منتخب مونتينجرو يوم 15 أبريل في الثانية عشرة ظهرًا.

وفي نفس اليوم، يخوض المنتخب مواجهة قوية أمام رومانيا في السابعة والنصف مساءً، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء مرتقب أمام منتخب إسبانيا في الثانية عشرة ظهر يوم 17 أبريل، في واحدة من أقوى مواجهات البطولة.

ويقود المنتخب فنيًا محمد إبراهيم، الذي يسعى لتحقيق أقصى استفادة فنية من البطولة، من خلال الاحتكاك بمدارس مختلفة وتطوير أداء اللاعبين على المستويين البدني والخططي.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين:

في حراسة المرمى: زياد مصطفى طلعت، عبد الملك محمود السيد، إبراهيم محمد شهاب.

جناح أيسر: ياسين أحمد فتحي، معاذ السيد مصطفى.

ظهير أيسر: سيف الله عمرو، محمود رامي الوكيل، مؤمن سامي النقيب.

صانع ألعاب: مازن أحمد عبد الغني، زين محمد عبد الوارث.

ظهير أيمن: يوسف، عمرو سعد، محمد وليد الشيخ.

جناح أيمن: مهند علاء محمد، ياسين خال.

لاعب دائرة: ياسين تامر (الونش)، عبدالرحمن بكر موسى، إبراهيم محمد عبدالقادر