طفولة داخل عملاق الدراما.. يسري الفخراني يكشف ملامح خفية في شخصية أسامة أنور عكاشة

استعاد الإعلامي يسري الفخراني عبر حسابه على موقع فيسبوك ذكرياته مع الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، كاشفًا عن جانب إنساني دافئ من شخصيته بعيدًا عن صورته كأحد أبرز أعمدة الدراما المصرية.

وتحدث الفخراني عن عكاشة باعتباره “عميد الدراما المصرية” وصاحب أعمال خالدة مثل “ليالي الحلمية”، “زيزينيا”، “الراية البيضاء”، “أرابيسك”، “الشهد والدموع”، “ضمير أبلة حكمت” و“الحب وأشياء أخرى”، مؤكدًا أن خلف هذا الإرث الفني الكبير إنسانًا بسيطًا يحمل روحًا طفولية محبة للحياة.

وأوضح أنه كان يجد سعادته في التفاصيل الصغيرة مثل الورق المسطر والنوتة والقلم والكتاب، مشيرًا إلى أن هذه الأشياء البسيطة كانت كفيلة بإدخال البهجة إلى قلبه، وأنه كان يتعامل مع الحياة بعفوية شديدة تجمع بين المرح والانفعال.

وأضاف أنه رافق الكاتب الراحل في عدد من جلسات العمل وكواليس تصوير أعماله الشهيرة، وتعرّف خلالها على عدد من رموز الفن مثل صلاح السعدني ومحمد متولي وسيد عزمى وسيد عبد الكريم والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ الدراما المصرية.

واختتم الفخراني حديثه بالدعاء للكاتب الراحل، مؤكدًا أن أسامة أنور عكاشة سيظل “سيد الرواية التليفزيونية” وأحد أهم من قدّموا للدراما العربية أعمالًا خالدة.