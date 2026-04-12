لعدم التفرغ..وزير سابق يعرض مركبه الشراعي للبيع

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الأسبق ، عن رغبته في بيع مركبه الشراعي الخاصة، موضحًا أنه يعرضه لمن يرغب في اقتنائه نظرًا لعدم تفرغه لاستخدامه.

وكتب توفيق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "عدم التفرغ فرصة لمحبي المراكب الشراعية Sail boats . مركب تم استيراده في ديسمبر 2024 من اليونان ٣٢ قدم سويدية الصنع موديل 1982 ، 2 شراع و موتور فولفو بنتا 23 حصان يعمل بكفاءة. مطبخ و حمام و نوم لـ 6 أشخاص. طاقة شمسية بالانفرتر و البطارية . مجددة بالكامل.

وتابع : " علم بولندي رخصة مدى الحياة. خالصة الجمارك. مسجلة في نافذة اليخوت لعام 2026. معاينة في مارينا وادي الدوم بالسخنة و رسوم الرسو مدفوعة إلى نوفمبر 2026. السعر 30 ألف يورو أو المعادل بالجنيه المصري.