الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير العمل: مصر لن تبخل بدعم السودان فنيًا وتدريبيًا والمساهمة في الإعمار

حسن رداد وزير العمل - السفير فريق أول مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى مصر
أ ش أ

أكد وزير العمل حسن رداد أن مصر لن تبخل على أشقائها في السودان في تقديم كافة أشكال الدعم الفني ونقل الخبرات خاصة في مجال التدريب المهني، مشددًا على استعداد الوزارة لوضع التجربة المصرية أمام الجانب السوداني بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم جهود إعادة الإعمار.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة، خلال لقاء الوزير، اليوم السبت، مع نظيره السوداني معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتدريب المهني ونقل الخبرات.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تمتلك خبرات متراكمة في مجال التدريب من أجل التشغيل، مؤكدًا استعدادها لتنفيذ طلب الجانب السوداني للاستفادة من هذه التجربة، خاصة في تطوير منظومة التدريب المهني والمراكز الثابتة والمناهج التدريبية.

واستعرض الوزير تجربة وحدات التدريب المهني المتنقلة التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى دورها في تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وقدرتها على الانتقال بين المناطق المختلفة لتقديم برامج تدريبية عملية مباشرة، بما يسهم في توسيع نطاق التدريب والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

من جهته، أشاد الوزير السوداني بالتجربة المصرية في مجال التدريب المهني، خاصة نموذج الوحدات المتنقلة، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في تأهيل الكوادر البشرية داخل الولايات السودانية.

واتفق الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، مع التركيز على تدريب العمالة في المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومنها مجالات البناء والتشييد، والصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، وصناعة النسيج، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

لميس الحديدي
