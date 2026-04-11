براتب 19 الف جنيه.. فرص عمل الخالية بتلك المحافظة

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، والتي من جانبها تواصل وزارة العمل جهودها لدعم تشغيل الشباب والحد من معدلات البطالة، من خلال طرح فرص عمل متنوعة ضمن فرص التوظيف الدورية، حيث أعلنت عن توفير عدد من الوظائف بإحدى الشركات الكبرى في محافظة بورسعيد، برواتب تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 19000 جنيه شهريا.

فرص العمل الخالية

تفاصيل الوظائف والرواتب

ميكانيكي ولحام: 19000 جنيه (10 وظائف لكل منهما)

مسئول صحة وسلامة: 15000 جنيه (5 وظائف)

سائق كلارك: 15000 جنيه (5 وظائف)

مراقب عمليات: 12000 جنيه (10 وظائف)

مشرف موقع: 12000 جنيه (5 وظائف)

مشغل رافعة شوكة: 11000 جنيه (5 وظائف)

كهربائي: 10000 جنيه (10 وظائف)

بحري: 10000 جنيه (20 وظيفة)

أمين مخازن / مساعد ميكانيكي / مشغل مقطورة: 9000 جنيه

عامل خدمات بوابة: 8000 جنيه (5 وظائف)

عامل بوفيه / عامل نظافة: 7000 جنيه (4 وظائف لكل منهما)

شروط التقديم

المؤهل الدراسي: عال، متوسط، أو إعدادية وفقا لطبيعة الوظيفة

السن: من 23 إلى 30 عاما

طرق التقديم

يمكن للراغبين في التقدم التواصل عبر الأرقام التالية:

01154458726 – 01154453314

كما يمكن التوجه مباشرة إلى مقر الشركة في:

14 شارع فلسطين – حي الشرق – محافظة بورسعيد

ويمكن أيضا التقديم والاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، مع التأكيد أن المنشأة مسجلة تأمينيا، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم القانونية والتأمينية كاملة.

استعلام وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة نتائج التظلمات المقدمة من المتقدمين لشغل 7576 وظيفة «معلم مساعد قرآن كريم» بمراحل التعليم (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي) بالأزهر الشريف.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن نتائج التظلمات متاح عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg وذلك باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

ودعا الجهاز المتقدمين إلى متابعة الصفحة الرسمية له على موقع «فيسبوك»، بالإضافة إلى بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات خاصة بالمسابقات.