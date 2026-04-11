الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يحقق وفرا قياسيا.. 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع
بعد قرار الحكومة بمد المهلة .. إجراءات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية
واشنطن ترفض التوسع.. تصريحات سموتريتش حول حدود إسرائيل تثير ردا أمريكيا حاسما
لحظات مبهجة من قداس القيامة.. أجواء إيمانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الآثار: خطة شاملة لتطوير معابد الأقصر.. توسعات وخدمات جديدة لاستيعاب الزائرين
عمرو أديب يهاجم دعوات عدم إزعاج إسرائيل: لا أحد أقوى من إرادة الشعوب
ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026
باحث: الرجم للزاني ليس من الشريعة الإسلامية
إلهام شاهين: أنحاز لقوة الدور لا لحجمه.. ولا يشغلني العمر أو المظهر في اختياراتي الفنية
مش بس اللاعبين | تصريحات مثيرة لـ مدرب الأهلي بعد الفوز على سموحة بالدوري
أول تعليق من سلوت بعد تسجيل صلاح لهدف أمام فولهام بالدوري الإنجليزي
براتب 19 الف جنيه.. فرص عمل الخالية بتلك المحافظة

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، والتي من جانبها تواصل وزارة العمل جهودها لدعم تشغيل الشباب والحد من معدلات البطالة، من خلال طرح فرص عمل متنوعة ضمن فرص التوظيف الدورية، حيث أعلنت عن توفير عدد من الوظائف بإحدى الشركات الكبرى في محافظة بورسعيد، برواتب تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 19000 جنيه شهريا.

فرص العمل الخالية

تفاصيل الوظائف والرواتب

ميكانيكي ولحام: 19000 جنيه (10 وظائف لكل منهما)
مسئول صحة وسلامة: 15000 جنيه (5 وظائف)
سائق كلارك: 15000 جنيه (5 وظائف)
مراقب عمليات: 12000 جنيه (10 وظائف)
مشرف موقع: 12000 جنيه (5 وظائف)
مشغل رافعة شوكة: 11000 جنيه (5 وظائف)
كهربائي: 10000 جنيه (10 وظائف)
بحري: 10000 جنيه (20 وظيفة)
أمين مخازن / مساعد ميكانيكي / مشغل مقطورة: 9000 جنيه
عامل خدمات بوابة: 8000 جنيه (5 وظائف)
عامل بوفيه / عامل نظافة: 7000 جنيه (4 وظائف لكل منهما)

شروط التقديم

المؤهل الدراسي: عال، متوسط، أو إعدادية وفقا لطبيعة الوظيفة
السن: من 23 إلى 30 عاما

طرق التقديم

يمكن للراغبين في التقدم التواصل عبر الأرقام التالية:
01154458726 – 01154453314

كما يمكن التوجه مباشرة إلى مقر الشركة في:
14 شارع فلسطين – حي الشرق – محافظة بورسعيد

ويمكن أيضا التقديم والاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، مع التأكيد أن المنشأة مسجلة تأمينيا، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم القانونية والتأمينية كاملة.

استعلام وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة نتائج التظلمات المقدمة من المتقدمين لشغل 7576 وظيفة «معلم مساعد قرآن كريم» بمراحل التعليم (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي) بالأزهر الشريف.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن نتائج التظلمات متاح عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg وذلك باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

ودعا الجهاز المتقدمين إلى متابعة الصفحة الرسمية له على موقع «فيسبوك»، بالإضافة إلى بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات خاصة بالمسابقات.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟ أمين الفتوى يجيب

بمشاركة 1.2 مليون طالب .. الوزير المفوض بسفارة أمريكا يشيد بمسابقة نحلة الأزهر.. شاهد

أفضل وقت لقراءة سورة الملك؟ وهل توجد سور تُقرأ في أوقات محددة؟ أمين الفتوى يجيب

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

