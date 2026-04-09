وزير العمل يفاجئ العاملين بمكتب بدر ويشدد على رفع كفاءة الأداء لخدمة المواطنين

قام وزير العمل حسن رداد، اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة التابع لمديرية عمل القاهرة، وذلك في سياق جولاته التفقدية لمديريات ومكاتب العمل بالمحافظات.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بالعاملين بالمكتب، وتابع بنفسه سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور، كما استمع إلى شرح من المسؤولين عن آليات تقديم الخدمات داخل الإدارات المختلفة. والتقى الوزير بالعاملين في إدارات السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل، والتشغيل، والتفتيش العمالي، واطلع على طبيعة العمل داخل كل إدارة وجهودها في خدمة المواطنين وأصحاب الأعمال.

ووجَّه الوزير العاملين بضرورة تكثيف الجهود ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتعزيز دور مكاتب العمل في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتطبيق أحكام قانون العمل، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد الوزير أن الجولات الميدانية المفاجئة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للخدمات المقدمة، ودعم العاملين بالميدان، بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويرسخ دور الوزارة في خدمة العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.