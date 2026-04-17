أخبار التوك شو| مصطفى بكري: المنطقة على حافة الخطر وتحذيرات من تصعيد بين واشنطن وطهران.. الحضانة والرؤية والاستضافة.. برلماني يوضح المواد الخلافية بالأحوال الشخصية

مصطفى بكري: المنطقة على حافة الخطر وتحذيرات من تصعيد بين واشنطن وطهران

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المنطقة على حافة الخطر، ومن الوارد أن تعود الصراع والحرب مرة أخرى، مشيرا إلى أنه نتابع ونحن على يقين أن ما يجرى ستنعكس تداعياته على المنطقة بالكامل.

الحضانة والرؤية والاستضافة.. برلماني يوضح المواد الخلافية بالأحوال الشخصية

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن هناك بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية سيتم تعديلها، منها ترتيب الحضانة، موضحًا أن الزوج قد يأتي في المرتبة الثانية بعد الزوجة، بعد أن كان في المرتبة الـ16 في القانون الحالي.

عصام عجاج: تغيير سن الحضانة ساهم في ارتفاع نسب الطلاق ووصلت 50%

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية موجود منذ عام 2000، وأن سن الحضانة الذي وصل إلى 15 سنة ليس له سند من الشريعة، ولذلك على المشرع وضع سن جديد للحضانة.

نيفين وجيه: الراجل زي المرأة في الميراث بالمسيحية

أكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن المرأة المسيحية وفقًا للقانون الجديد للأحوال الشخصية ستحصل على ميراث مثل الرجل، موضحة أن هذا الأمر تأخر كثيرًا، منذ أيام الراحل البابا شنودة، الذي قال: "الراجل زي المرأة في الميراث".

ياسمين عز عن خروج الأهلي وتأهل الزمالك : معجزة كروية تحتاج تفسيرًا علميًا

علّقت الإعلامية ياسمين عز على نتائج البطولات الإفريقية الأخيرة، معبرةً عن دهشتها الكبيرة من خروج النادي الأهلي من المنافسة، مقابل استمرار نادي الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ووصوله إلى الأدوار المتقدمة.

التنمية الحضرية: منطقة بطن البقرة كانت غير آمنة وتم تطويرها إلى الفسطاط فيو

أكد خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن منطقة بطن البقرة كان يسكن بها حوالي 2000 أسرة بطريقة ليست آدمية وتم العمل على تطوير المنطقة وأصبحت الفسطاط فيو.

وزير الزراعة اللبناني: الحرب أدت إلى أضرار في التربة والمياه الجوفية

قال نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، إنّ الحرب أدت إلى أضرار طويلة المدى في عدد من القطاعات والموارد في لبنان مثل أشجار الزيتون التي حُرقت وجرى رشها بالفسفور الأبيض والمبيدات، وهذا أدى إلى أضرار في التربة والمياه الجوفية والنظم الأيكولوجية بشكل عام.

ترامب: عون ونتنياهو اتفقا رسميا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون ونتنياهو اتفقا رسميا على وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة: ارتفاع أسعار النفط عالميا لأكثر من 50%

أكد مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة، أن أسعار الأسمدة ارتفعت بأكثر من 20% في أمريكا اللاتينية والكاريبي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

روسيا : ملتزمون بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وكل محيطات العالم

أكدت ممثلة روسيا بالأمم المتحدة، الالتزام بسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة كافة دون استثناء، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .