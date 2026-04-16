مصطفى بكري: المنطقة على حافة الخطر وتحذيرات من تصعيد بين واشنطن وطهران

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المنطقة على حافة الخطر، ومن الوارد أن تعود الصراع والحرب مرة أخرى، مشيرا إلى أنه نتابع ونحن على يقين أن ما يجرى ستنعكس تداعياته على المنطقة بالكامل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ترامب أعلن أن الخيار والحل هو الصراع البحري، والضغط على الموانئ الأيرانية وحصار مضيق هرمز، إضافة إلى ارتقاع منسوب التعداد العسكري الأمريكي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه من المحتمل أن يكون هناك مفاوضات في باكستان، ومصر تلعب فيه هدنة من أجل التهدئة بين واشنطن وطهران.