نيفين وجيه: الراجل زي المرأة في الميراث بالمسيحية

أكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن المرأة المسيحية وفقًا للقانون الجديد للأحوال الشخصية ستحصل على ميراث مثل الرجل، موضحة أن هذا الأمر تأخر كثيرًا، منذ أيام الراحل البابا شنودة، الذي قال: "الراجل زي المرأة في الميراث".

وأضافت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه بعد إقرار هذه المادة ستحصل المرأة على ميراث مماثل لميراث الرجل.

وأوضحت أنها تعترض على بعض البنود، منها إلغاء الخُلع، مؤكدة أن إلغاء الخُلع يعطي زمام الأمور بالكامل للرجل، ولا يتيح للمرأة حق إنهاء العلاقة.

وكشفت أن هناك طوائف لا تعترف بالطلاق، لكن هناك ما يسمى بالانفصال الجسدي في حالة عدم التوافق بين الزوجين.



