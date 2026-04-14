بسبب الميراث.. سائق يهدد بإنهاء حياته في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تهديد أحد الأشخاص بالإقدام على الإنتحار بالدقهلية.



بالفحص أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) ، وبسؤاله قرر بوجود خلافات بينه وأعمامه حول الميراث مما دفعه لتصوير ونشر المقطع المشار إليه لجذب تعاطفهم ، ونفى إعتزامه الإقدام على الإنتحار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.