كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تهديد أحد الأشخاص بالإقدام على الإنتحار بالدقهلية.
بالفحص أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة) ، وبسؤاله قرر بوجود خلافات بينه وأعمامه حول الميراث مما دفعه لتصوير ونشر المقطع المشار إليه لجذب تعاطفهم ، ونفى إعتزامه الإقدام على الإنتحار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بسبب الميراث.. سائق يهدد بإنهاء حياته في الدقهلية
