عصام عجاج: من يمتنع عن دفع النفقة يحرم من استخراج البطاقة ورخصة القيادة

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن الزوج الذي لا يقوم بدفع النفقة يتعرض لثلاثة عقوبات، ويتم حبسه في حالة عدم السداد، بجانب حرمانه من الحصول على الخدمات، منها عدم القدرة على تجديد البطاقة أو استخراج رخصة السيارة، والقيادة وتصريح السفر، ورخصة المحلات.

وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج الذي لا يدفع نفقة يُحبس بقانون الأسرة عن عدم سداد متجمد النفقة، وبعد ذلك يتم حبسه وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات لعدم سداد النفقة.

ولفت إلى أن الزوج يتعرض لعقوبات كثيرة بالقانون الحالي، وأن التعديلات بالقانون الجديد الخاص بالأحوال الشخصية يجب أن تكون لصالح الأسرة، وليس لحساب طرف على آخر.



