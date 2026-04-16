أزهري: ليس من كتاب الله أن يحرم الأب من أولاده.. فيديو

أكد الشيخ محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن جميع الآيات في القرآن الكريم الخاصة بالنزاع الزوجي استخدم الله فيها كلمة "المعروف"، مثل قوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وقوله: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف".

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأم التي تحرم الأب من رؤية أولاده لم تدرس في أي مرحلة تعليمية قول الله تعالى: "وبالوالدين إحسانًا".

وأشار إلى أن ما يحدث الآن بين أفراد الأسرة بخصوص الخلافات الزوجية ما هو إلا كيد، فالزوجة تكيد لزوجها، والزوج أيضًا يكيد لها، والضحية في النهاية يكون الأولاد.

وأوضح أنه ليس من كتاب الله أن يُحرم الأب من أولاده، ولا تُحرم المرأة من الحصول على النفقة من أجل تربية الأولاد، وليس من كتاب الله أن تُنقل الأسرة بالكامل إلى المحاكم بدلًا من الجلوس في شقة.

الخميس والجمعة

ولفت إلى أنه يطالب بأن تكون إجازة الأبن تتوافق مع إجازة والده، وأن يجلس معه يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، حتى نتمكن من الإصلاح بين الأسر.