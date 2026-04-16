ديني

شيخ الأزهر يدعو لاجتماع عاجل لبحث تداعيات واقعة خطف طفلة من مستشفى الحسين الجامعي

محمد شحتة

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى اجتماع عاجل مع رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية بالأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يناقش شيخ الأزهر خلال الاجتماع تداعيات واقعة اختطاف طفلة صغيرة بمستشفى الحسين الجامعي واتخاذ قرارات من شأنها مواجهة مثل هذه الحالات وعدم تكرارها مرة أخرى.

آخر تطورات خطف طفلة مستشفى الحسين

كشف مصدر بجامعة الأزهر، عن آخر التطورات في واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى الحسين الجامعي.

وقال المصدر لصدى البلد، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من العثور على المولودة الصغيرة والقبض على السيدة التي ارتكبت واقعة الخطف وهي سيدة منتقبة.

وأوضح المصدر، أن الإجراءات جارية حتى الآن لعودة الطفلة إلى والدتها والتي تتلقى الرعاية والعلاج في المستشفى.

وذكر المصدر، أن الأم حالتها المرضية كانت صعبة، لأنها أجرت عملية قلب مفتوح وعملية ولادة وتأثرت نفسيا بعد علمها بخطف صغيرتها.

وشدد المصدر، على أن المستشفى يولي الأم كامل الرعاية ويقدم لها الخدمة الطبية على أعلى مستوى.

العثور على طفلة مستشفى الحسين

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد مكان المتهمة والقبض عليها وإعادة الرضيعة سالمة إلى أسرتها، حيث تمت إحالة الجانية إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة حيث استمعت لأقوال والدة المجني عليها للوقوف على كافة الملابسات وكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت اختفاء الصغيرة من الغرفة.

وأدلت الأم بأقوال مؤثرة خلال التحقيقات أكدت فيها أنها لم تتخيل أن تتحول لحظة عفوية إلى مأساة حقيقية، موضحة أنها كانت تمر بموقف صعب بسبب بكاء طفلتها المستمر قبل أن تتدخل سيدة مجهولة وتعرض مساعدتها.

وأوضحت الأم أنها سلمت طفلتها للمتهمة بحسن نية كاملة بعدما أبدت الأخيرة رغبتها في تهدئة الصغيرة، مؤكدة أنها لم تشك للحظة في نوايا السيدة واعتقدت أنها تتلقى مساعدة إنسانية عادية في ظل شعورها بالإرهاق الشديد عقب الولادة.

وأضافت الأم أن المتهمة استغلت انشغالها في لحظة خاطفة وقامت بالفرار بالطفلة، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ وصادم دون أن تتمكن من التصرف أو اللحاق بها.

وأقرت الأم أمام جهات التحقيق بأن هذا التصرف العفوي كان سبباً في وقوع الحادث، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع غدراً من السيدة. فيما تواصل النيابة تفريغ كاميرات المراقبة داخل مستشفى الحسين الجامعي ومحيطها لتوثيق حركة المتهمة وتدقيق كافة التفاصيل الجارية.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب إدارة المستشفى إلى تسليم الطفلة لوالدتها فور استقرار حالتها الصحية عقب الولادة مباشرة قبل أن تطلب الأم من سيدة منتقبة متواجدة معها بالغرفة حمل الرضيعة لمساعدتها.

وحدثت الواقعة في وجود الجدة قبل أن تختفي الطفلة لاحقاً في ظروف غامضة وهو ما استدعى استنفاراً أمنياً سريعاً أدى لضبط المتهمة واستعادة الرضيعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

