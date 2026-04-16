أول تعليق من الأزهر بعد عودة رضيعة الحسين وضبط المتهمة

ديني

أول تعليق من الأزهر بعد نجاح عودة رضيعة الحسين وضبط المتهمة
أول تعليق من الأزهر بعد نجاح عودة رضيعة الحسين وضبط المتهمة
شيماء جمال

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على المستشفيات بجامعة الأزهر، بجهود مباحث القاهرة ونجاحها في إعادة رضيعة اختطفت من داخل مستشفى الحسين الجامعي، وضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.


ووجه الدكتور محمود صديق الشكر للداخلية وللمباحث لجهودهما، قائلا: “حاجة فخر، بنشكر القيادة السياسية وكذلك لمتابعة فضيلة الإمام الأكبر”.

وأوضح فى بيان له أنه بعد هذه الواقعة سيتم بحث واتخاذ إجراءات احترازية أخرى.

هل المستشفى يتحمل المسئولية أيضا

قال الدكتور محمود صديق: المستشفى لم يقصر في أي شيء، وكذلك الأمن لم يقصر مطلقًا.


وكانت قد نجحت مباحث القاهرة منذ قليل في إعادة صغيرة رضيعة اختطفت من داخل مستشفى الحسين الجامعي، وضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.

 

كواليس الواقعة

وكشفت التحريات الأولية في واقعة اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي أن والدة الرضيعة تسلمت طفلتها من إحدى الممرضات إلا أنها تركتها لاحقا لدى سيدة لا تعرفها لتحملها بدلا منها قبل أن تتوجه للنوم، وهو ما استغلته المتهمة في ارتكاب الواقعة.

وكان قد كشف الدكتور محمود صديق فى وقت سابق عن تفاصيل وكواليس الواقعة، موضحاً أن الأم كانت قد تسلمت طفلتها رسمياً عقب الولادة.


وأشار “صديق” إلى أن الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المستشفى تم تنفيذها بدقة، حيث قامت الأم بالتبصيم على مستندات استلام الرضيعة قبل أن تتوجه بها إلى غرفتها المخصصة للإقامة بالمستشفى لقضاء فترة الاستشفاء.


وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الحادثة وقعت نتيجة تعرض الأم لعملية خداع من سيدة أخرى كانت متواجدة في الغرفة، حيث عرضت الأخيرة على الأم حمل الرضيعة عنها لتتمكن من أخذ قسط من الراحة والنوم.


واستغلت السيدة الغريبة نوم الأم لتلوذ بالفرار والمولودة معها إلى خارج المستشفى، وهو ما أدى إلى حالة الاستغاثة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل أسرة الطفلة المخطوفة.


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه خالة الرضيعة وهي تستغيث وتطالب بالتدخل السريع للعثور على الطفلة التي لم يتجاوز عمرها عشر ساعات فقط وقت حدوث الواقعة.

