اتصال رئاسي أمريكي لبناني يمهّد لوقف إطلاق النار في لبنان خلال ساعات

أفاد مصدر رئاسي في لبنان، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني ميشال عون، تم خلاله إبلاغ لبنان رسمياً بقرار وقف إطلاق النار، المتوقع دخوله حيّز التنفيذ خلال الساعات المقبلة.



وبحسب المصدر، يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الميدانية التي شهدتها الساحة اللبنانية مؤخراً، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.



ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مفصلة من الرئاسة اللبنانية أو الجهات الأمريكية تؤكد فحوى الاتصال أو تحدد آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، إلا أن المؤشرات الأولية تعكس وجود توافق دولي على التهدئة.



ويُنظر إلى هذا الاتصال على أنه خطوة سياسية مهمة قد تسهم في إعادة الاستقرار إلى لبنان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.

كما يُتوقع أن تتبع هذا الإعلان تحركات ميدانية ودبلوماسية لضمان الالتزام ببنود وقف إطلاق النار وتثبيته على الأرض.



في السياق ذاته، تشير مصادر متابعة للموقف في لبنان إلى أن نجاح هذا المسار سيعتمد بشكل كبير على مدى التزام الأطراف المعنية، إضافة إلى وجود آلية رقابة دولية فعالة تضمن استدامة التهدئة.