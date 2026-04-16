طلب إحاطة عاجل بشأن استعراض أجانب بأسلحة بيضاء أمام حديقة الميريلاند بمصر الجديدة

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك لإحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، على خلفية واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النائبة هناء أنيس رزق الله أن مقطع فيديو انتشر بشكل واسع يُظهر عددًا من الأشخاص – يُشتبه في كونهم من حاملي جنسيات أجنبية – وهم يستعرضون أسلحة بيضاء بصورة علنية أمام حديقة الميريلاند بمنطقة مصر الجديدة، ما أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين.

وأكدت أن هذه الواقعة تمثل خروجًا واضحًا على القانون، واعتداءً على هيبة الدولة، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين، خاصة في منطقة حيوية تشهد كثافات بشرية عالية.

وطالبت النائبة الحكومة بسرعة توضيح حقيقة الواقعة، وكشف هوية وجنسيات المتورطين، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لضبطهم وتقديمهم للعدالة، إلى جانب بيان ما إذا كانت هناك وقائع مشابهة تم رصدها مؤخرًا.

ودعت وزارة الداخلية لتكثيف التواجد الأمني في الأماكن العامة والمتنزهات، فضلًا عن مراجعة أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد، خاصة من يثبت تورطهم في أعمال تمثل تهديدًا للأمن العام، مع مراعاة ترحيل أصحاب الجنسيات المتورطة في وقائع تهدد الأمن القومي المصري خارج البلاد.

وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله على ضرورة التعامل بحسم مع مثل هذه الوقائع، وتطبيق القانون على جميع المتورطين دون استثناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي أجنبي يثبت تهديده للأمن العام، بما في ذلك الإبعاد وفقًا للقانون، حفاظًا على الأمن القومي وسلامة المجتمع.