بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي : مستعدون لاستئناف العمليات ضد إيران

قال بيت هيجيثيس وزير الدفاع الأمريكي بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف عملياتها العسكرية ضد إيران في أي وقت، مؤكداً أن الحصار البحري سيظل قائماً طالما دعت الحاجة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأمنية.

 تأتي التصريحات الأمريكية بصورة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع البنتاجون في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها العسكري وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، خاصة في منطقة الخليج العربي.

وأوضح الوزير الأمريكي أن بلاده تحتفظ بجاهزية عسكرية عالية، وأن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة وسريعة عند صدور الأوامر.

 كما شدد على أن الحصار البحري المفروض يهدف إلى الحد من الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مهددة للاستقرار الإقليمي، بما في ذلك نقل الأسلحة أو دعم جماعات مسلحة. 

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الحلفاء في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء اسوشيتدبرس الأمريكية.


في المقابل، أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة على الصعيد الدولي، حيث أعربت بعض الدول عن قلقها من احتمالات التصعيد العسكري وما قد يترتب عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار العالميين، لا سيما في ظل حساسية المنطقة وأهميتها الاستراتيجية لأسواق الطاقة العالمية. 

ودعت أطراف دولية إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لتفادي مواجهة عسكرية واسعة النطاق، وفقا لرويترز.


من جانبها، تنفي إيران الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد أن أنشطتها تأتي في إطار الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

 كما تعتبر الإجراءات الأمريكية، بما فيها الحصار البحري، انتهاكاً للقانون الدولي وحرية الملاحة. 

وحذرت طهران من أن أي تصعيد عسكري سيقابل برد مناسب، ما يزيد من تعقيد المشهد ويعزز حالة التوتر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة، ما يجعل من أي خطوة تصعيدية عاملاً إضافياً قد يؤثر على توازن القوى. 

