بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
أخبار العالم

تعليم تحت الحصار.. مستوطنون يقطعون طريق التلاميذ الفلسطينيين بالأسلاك الشائكة

ناصر السيد

لم يتمكن عشرات الأطفال الفلسطينيين من الذهاب إلى مدارسهم في الضفة الغربية هذا الأسبوع بسبب الأسلاك الشائكة التي نصبها مستوطنون يهود على الطريق الذي يسلكونه عادةً.

حاول عشرات الأطفال يوم الاثنين الوصول إلى مدرستهم في قرية أم الخير الصغيرة قرب مدينة الخليل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ووجدوا طريقهم مسدوداً بأسلاك شائكة، قال سكان القرية إن إسرائيليين من مستوطنة الكرمل المجاورة هم من وضعوها، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وقال خليل هثلين، رئيس مجلس قرية أم الخير، إن الأسلاك الشائكة منعت أطفال ضواحي القرية من سلوك طريقهم الآمن المعتاد عبر وادٍ للوصول إلى المدرسة في مركز القرية.

وأضاف أنه لولا ذلك، لكان على الأطفال السير على طريق وصفه بالخطير، لأنه يمر بالقرب من المستوطنة.

وقال: "نحن نصر على استخدام الطريق الرئيسي الذي سلكه أطفالنا دائماً"، متهماً المستوطنين بمحاولة الاستيلاء على الأرض حتى يتمكنوا من توسيع مستوطنتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

أحمد العوضي

من الكواليس.. أحمد العوضي يروج لـ فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"

نانسي عجرم

يا قلبو.. نانسي عجرم تشعل حفل زفاف بدر محمد عبده

رامي جمال

شكل جديد.. رامي جمال يشوق جمهوره لألبومه الجديد

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد