بريطانيا: دعم مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وضرورة وقف إطلاق النار

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر دعم بلاده لمسار المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل، واصفاً إياه بالقرار الصائب، ومشدداً على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معتبراً أن هناك فرصة تاريخية ينبغي للبنان اغتنامها،داعياً الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تُثبت جديتها في السير نحو حصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي في لقاء موسّع تناول آخر المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية، إلى جانب مسار المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل.

من جهته، شدد رجي على أن لبنان يُعلّق آمالاً كبيرة على هذه المفاوضات، مؤكداً أن الحل الدبلوماسي كان ولا يزال الخيار الوحيد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتأمين انسحاب إسرائيل، وإعادة الأسرى، واستكمال ترسيم الحدود البرية.

وأشار إلى أن المفاوضات المباشرة كرّست مبدأ فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وأن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض باسم لبنان.

وفي ختام اللقاء، جدّد الوزير البريطاني دعم بلاده للشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، معلناً رفع قيمة المساعدات الإنسانية المقدّمة للبنان، كما وجّه دعوة رسمية للوزير رجي لزيارة المملكة المتحدة.