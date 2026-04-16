مصر تدعم سيادة لبنان.. تفاصيل اتصال وزير الخارجية برئيس الوزراء اللبناني

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونواف سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة يوم الخميس ١٦ أبريل، وذلك فى أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي التوصل لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشر أيام.

قدم رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الشكر والتقدير نيابة عن الحكومة والشعب اللبنانى للقيادة المصرية على الجهود التى تبذلها مصر للحفاظ علي سيادة لبنان ومقدرات الشعب اللبناني، وصولاً لإعلان الرئيس ترامب التوصل لوقف إطلاق للنار في لبنان لمدة ١٠ أيام.

ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصرى الداعمة لاحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، معرباً عن التقدير لإعلان الولايات المتحدة عن التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم فى تحقيق التهدئة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.