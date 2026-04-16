قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في واشنطن

هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٦ أبريل، بأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للشراكة القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، معرباً عن التطلع لمواصلة البناء على النشاط القائم بين الجانبين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر ترحب بتوجه البنك نحو التوسع في نشاطه بالسوق المصري، والاهتمام بجعل القاهرة مركزا اقليميا لأعماله في المنطقة، مؤكداً أن هذا التوجه يساهم فى تعزيز التعاون وجذب استثمارات جديدة، مشددا على أن مصر تعد وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية. كما أشاد الوزير عبد العاطى بالنمو الملحوظ في حجم أعمال البنك في مصر، معتبراً أن ذلك يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، معربا عن التطلع لزيادة عمليات البنك خلال عام ٢٠٢٦، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة والتصدير.

كما تناول اللقاء تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة على الاقتصاد المصري، حيث أوضح وزير الخارجية قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مستعرضاً الجهود الجارية لتأمين موارد إضافية تدعم قدرة الدولة على امتصاص تداعيات الأزمات الإقليمية، مشدداً على أن هذه التحركات تأتي في إطار نهج استباقي ووقائي. 

ونوه الوزير عبد العاطي بما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، مؤكدًا أهمية استمرار البنك في التوسع فى نشاطه في هذه المجالات.

ومن جانبها، أعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن اعتزاز البنك بعلاقته الاستراتيجية مع مصر، باعتبارها شريكاً رئيسياً في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مشيرة إلى أنه منذ بدء عمليات البنك في مصر عام ٢٠١٢، ساهم البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة وتعزيز دور القطاع الخاص. كما أكدت التزام البنك بمواصلة التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل تسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

واختتم وزير الخارجية اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التقدم في تنفيذ مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي واشنطن البنك الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

