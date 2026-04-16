وزير الخارجية: نتطلع إلى التوسع في نطاق المشروعات المشتركة مع الجايكا

التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٦ أبريل، مع السيد هارا سان النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والسيد تناكا كوتارو مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.

أشاد الوزير عبد العاطي بمستوى التعاون القائم بين مصر والوكالة اليابانية في مختلف المجالات، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في دعم المشروعات التنموية في مصر، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتوطين الصناعة، فضلاً عن دعم جهود التنمية البشرية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى التوسع فى نطاق المشروعات المشتركة مع "الجايكا"، مشيداً بالنجاحات التي حققها مشروع المدارس المصرية اليابانية في تطوير المنظومة التعليمية. كما أثنى على التعاون المثمر بين مصر واليابان في دعم أنشطة ومشروعات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وتعزيز شراكاتها مع الجامعات اليابانية الرائدة، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية المصرية، خاصة في المجالات الهندسية والتكنولوجية المتخصصة.

هذا، وقد أكد الوزير عبد العاطي الحرص على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية، مشيراً إلى ما يوفره السوق المصري من فرص لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد، مستعرضاً في هذا الإطار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون بين "الجايكا" والقطاع الخاص في مصر، في ضوء التوجه نحو تمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في جهود التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية أن التعاون القائم بين اليابان ومصر يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية القائمة على الثقة والرؤية المشتركة، مشيداً بما حققته المشروعات المشتركة من نتائج ملموسة في دعم مسيرة التنمية في مصر. كما أضاف أن "الجايكا" تواصل العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة، ونقل الخبرات اليابانية في مجالات التعليم والبنية التحتية وبناء القدرات، مؤكداً أن هذا التعاون الوثيق يعكس عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على التوسع فى آفاق الشراكة خلال السنوات المقبلة، لاسيما في إطار الدور المحوري الذى تضطلع به مصر في دعم السلام والامن في المنطقة.