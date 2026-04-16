أكد مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة، أن أسعار الأسمدة ارتفعت بأكثر من 20% في أمريكا اللاتينية والكاريبي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة:" ارتفاع أسعار النفط عالميا لأكثر من 50%".

وأضاف مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة: “أي عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز غير مقبول”.

وتابع مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة:" نثمن جهود باكستان للوساطة في وقف إطلاق النار بإيران".

وأكمل مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة: “مستعدون للمساهمة في جهود وقف الأعمال العدائية بالمنطقة”.