الأمم المتحدة: أسعار النفط ارتفعت عالميا بسبب الحرب في إيران لأكثر من 40%

أكدت الأمم المتحدة، أن أسعار النفط ارتفعت عالميا بسبب الحرب في إيران لأكثر من 40%، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الأمم المتحدة، إنه يجب أن لا يقتصر المسار الدبلوماسي على وقف إطلاق النار الهش في المنطقة.

وأضافت الأمم المتحدة :" نشهد أزمة عالمية حقيقية تشمل اعتداءات على المدنيين والبنى التحتية للطاقة".

وتابعت الأمم المتحدة: آلاف المدنيين قتلوا في إيران ولبنان"، مضيفة:" تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأكملت الأمم المتحدة:" نشهد تصاعدا في وتيرة الاستيطان غير القانوني بالضفة الغربية".