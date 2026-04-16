مسؤول إيراني: لا تزال هناك خلافات جوهرية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير القول بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران ساهمت في تقليص الخلافات في بعض القضايا ، لافتا إلى أن الآمال - بعد هذه الزيارة - تزايدت في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات.



وقال المسؤول الإيراني لـ رويترز : لا تزال هناك خلافات جوهرية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.



وأشار المصدر إلى أن مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومدة القيود على البرنامج النووي غير محسومين.

أفاد مصدر أمني باكستاني أن قائد الجيش عاصم منير يتوجه إلى الولايات المتحدة غدا ضمن جهود الوساطة بين واشنطن وطهران وذلك عقب العودة من زيارة إيران.

وفي بيان سابق ، أعلن الجيش الباكستاني أن وفدا رفيعا يضم قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد وصلا إلى طهران في إطار جهود الوساطة الباكستانية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر موقع أكسيوس أن الوفد الباكستاني الذي وصل إلى طهران، الأربعاء، سيقوم بإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

فيما أشار موقع طهران تايمز، أن الوفد الباكستاني وصل إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران والتخطيط للجولة الثانية من المحادثات.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على الوساطة من أن التوصل إلى اتفاق ليس مضمونا، نظرا للاختلافات الجوهرية بين الجانبين.

كما لفت مسؤول أمريكي إلى أن فريق التفاوض التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يضم نائب الرئيس فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر واصلوا إجراء المكالمات وتبادل مسودات المقترحات مع الإيرانيين والوسطاء يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أمريكي ثالث: "نريد إبرام صفقة. وأجزاء من حكومتهم تريد إبرام صفقة. الآن تكمن الحيلة في إقناع الحكومة بأكملها هناك بإبرام الصفقة".