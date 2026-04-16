الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسؤول إيراني: لا تزال هناك خلافات جوهرية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي

محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير القول بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران ساهمت في تقليص الخلافات في بعض القضايا ، لافتا إلى أن الآمال - بعد هذه الزيارة - تزايدت  في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات.


وقال المسؤول الإيراني لـ رويترز : لا تزال هناك خلافات جوهرية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.


وأشار المصدر إلى أن مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومدة القيود على البرنامج النووي غير محسومين.

أفاد مصدر أمني باكستاني أن قائد الجيش عاصم منير  يتوجه إلى الولايات المتحدة  غدا ضمن جهود الوساطة بين واشنطن وطهران وذلك عقب العودة من زيارة إيران.

وفي بيان سابق ، أعلن الجيش الباكستاني  أن وفدا رفيعا يضم قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد وصلا إلى طهران في إطار جهود الوساطة الباكستانية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر موقع أكسيوس  أن الوفد الباكستاني الذي وصل إلى طهران، الأربعاء، سيقوم بإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

فيما أشار موقع طهران تايمز، أن الوفد الباكستاني وصل إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران والتخطيط للجولة الثانية من المحادثات.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على الوساطة من أن التوصل إلى اتفاق ليس مضمونا، نظرا للاختلافات الجوهرية بين الجانبين.

كما لفت مسؤول أمريكي إلى أن فريق التفاوض التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يضم نائب الرئيس فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر واصلوا إجراء المكالمات وتبادل مسودات المقترحات مع الإيرانيين والوسطاء يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أمريكي ثالث: "نريد إبرام صفقة. وأجزاء من حكومتهم تريد إبرام صفقة. الآن تكمن الحيلة في إقناع الحكومة بأكملها هناك بإبرام الصفقة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رغم دفع الرسوم.. تراجع 20 سفينة عن عبور مضيق هرمز بعد قرار إيراني مفاجئ

صورة أرشيفية

كأس العالم 2026.. أسعار النقل تشعل غضب الجماهير في الولايات المتحدة

السلطات تحقق بعد صدم سيارة مجموعة من الأشخاص في ملبورن

حادث أمني.. سيارة تصدم مارة في أستراليا ومقتل أحد المشاة

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد