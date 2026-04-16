إيران تعلن تمديد نظام التعليم عن بعد في جميع المراحل الدراسية

أعلنت وزارة التعليم الإيرانية تمديد نظام التعليم عن بعد في جميع المراحل الدراسية حتى إشعار آخر.

وفي سياق أخر ، أكد المتحدث باسم الجيش الايراني العميد محمد اكرمي نيا انه اذا حدث اعتداء بري على ايران فلن يبقى احد من المعتدين على قيد الحياة.



وفي مقابلة متلفزة صرح نيا قائلاً: نحن نواجه في هذا العام ظروفاً خاصة. فوحدات الجيش في حالة تأهب. إن وقف إطلاق النار الحالي لا يختلف كثيراً عن ظروف الحرب بالنسبة لنا؛ ولهذا السبب، لا يمكن إقامة مراسم العرض العسكري كما في السنوات الماضية في المدن. بدلاً من ذلك، حاولنا تنظيم برامج ثقافية متنوعة في المدن وثكنات الجيش.



أضاف: من ضمن برامجنا، تعزيز حضور أفراد وقادة الجيش في صلاة الجمعة غداً، وإلقاء القادة كلمات قبل خطبتي صلاة الجمعة.



وذكر المتحدث باسم الجيش: أيضاً، ستقوم وحدات الانضباط العسكري باستعراض في ميادين مدينة طهران.



وزاد العميد أكرمي نيا: خلال هذه الأيام، سيكون حضور القادة في التجمعات الليلية للناس في ساحات المدن أكثر كثافة، وسيلقي القادة في العديد من هذه الميادين كلمات حول إنجازات القوات المسلحة.



وأمضى : يجب أن أذكر بشكل خاص الشهداء الذين استشهدوا في عملية التصدي للتسلل الأميركي في جنوب أصفهان. لقد قدّمنا هناك أربعة شهداء؛ فقد تقدّم الشهيد العميد الثاني "مسعود زارع"، الأستاذ وقائد كلية الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية للجيش، في تلك العملية بكل بسالة.



وواصل المتحدث باسم الجيش قائلا: كان أمر قائد الجيش العام أيضاً أنه إذا حدث اعتداء بري على البلاد، يجب التعامل معه بحزم، وقد أكد أنه لا يجب أن يبقى أي من المعتدين على قيد الحياة.



وأردف: في السادس من أبريل، حصل تسلل من قبل الأميركيين، وحضر الشهيد زارع مع مجموعة من رفاقه فوراً إلى موقع الحدث.

وختم " وبكل شجاعة، استهدفوا الطائرات الأميركية من طراز C-130 بصواريخ محمولة على الكتف، مما أدى إلى توقف مهمة الأميركيين وإفشالها، واضطرار الأميركيين إلى الفرار من موقع الحدث.