التنمية الحضرية: منطقة بطن البقرة كانت غير آمنة وتم تطويرها إلى الفسطاط فيو

أكد خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن منطقة بطن البقرة كان يسكن بها حوالي 2000 أسرة بطريقة ليست آدمية وتم العمل على تطوير المنطقة وأصبحت الفسطاط فيو.

وقال صديق في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”: " منطقة بطن البقرة لم تكن بها صرف صحي على الإطلاق ".

وتابع:" تم تسكين أهالي المنطقة بطن البقرة في الأسمرات وفي وحدات سكنية مفروشة بالكامل ".

وأكمل خالد صديق:" منطقة بطن البقرة كانت مصنفة أنها غير آمنة ولم يكن يتواجد فيها أي معايير للصحة العامة ".

ولفت: "مشروع الفسطاط فيو يطل على حدائق الفسطاط وهو مشروع يتم تنفيذه وفقا لخطة مدروسة للقضاء على العشوائيات وإعادة تخطيط هذه المناطق غير الآمنة ونقوم بإحداث التنمية الشاملة في هذه المناطق".