محمد خلف الله: العلمين الجديدة على أعتاب نقلة نوعية في السياحة والترفيه الدولي

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تشهد تحولا متسارعا نحو نموذج للمدن المستدامة، مدعومًا بزيادة ملحوظة في أعداد الزائرين خلال موسم الصيف وإجازة عيد الأضحى، حيث وصلت نسب الإشغال في الفنادق والفيلات إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال محمد خلف الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذا النشاط السياحي المتنامي يمثل بداية مرحلة جديدة للمدينة، وليست مجرد ذروة موسمية عابرة.

تحويلها إلى مقصد سياحي واستثماري

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في استضافة فعاليات دولية كبرى، من بينها بطولات رياضية ومعارض عالمية داخل مركز المؤتمرات، إلى جانب تنظيم مهرجانات وأنشطة ثقافية وفنية على امتداد المنطقة الشاطئية، بالتعاون بين مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة الإسكان ووزارة الثقافة، بهدف تعزيز مكانة المدينة إقليميًا ودوليًا وتحويلها إلى مقصد سياحي واستثماري على مدار العام.