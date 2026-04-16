وزير الزراعة اللبناني: الحرب أدت إلى أضرار في التربة والمياه الجوفية

قال نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، إنّ الحرب أدت إلى أضرار طويلة المدى في عدد من القطاعات والموارد في لبنان مثل أشجار الزيتون التي حُرقت وجرى رشها بالفسفور الأبيض والمبيدات، وهذا أدى إلى أضرار في التربة والمياه الجوفية والنظم الأيكولوجية بشكل عام.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المواطن اللبناني صامد، وبخاصة المواطن في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه لم يهجر من أرضه للمرة الأولى، ففي عامين حدث تهجيران، ولكن لم يكن من الممكن أن يعود الأهالي إلى القرى الحدودية الأمامية، كما توسع الدمار.

وتابع، أن اللبناني صامد ويستطيع التكيف مع كل الظروف، مشددًا، على أن الدولة -والحكومة- تعمل يدا بيد مع المواطنين والسلطة المحلية لإعادة بناء الجنوب وكل القطاعات المنتجة في الجنوب، وبخاصة القطاع الزراعي.

وأعرب عن أمله في اندحار هذا العدوان في أسرع وقت ممكن، وأن تعود الأراضي اللبنانية إلى أهله والدولة اللبنانية، والعمل على تأهيل كل القطاعات بالتعاون الكامل بين الدولة وكل المواطنين.