نتنياهو: بناء على طلب ترامب وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الخيمس أن المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع أعضاء حكومته انتهت دون تصويت.

وأعلن نتنياهو أنه بناءً على طلب ترامب، سيبدأ وقف إطلاق النار عند منتصف الليل، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في مواقعه.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض.

وقد أعلن ذلك في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث". وكتب: "سأدعوهم لإجراء محادثات جادة - للمرة الأولى منذ عام 1983. كلا الجانبين يرغبان في السلام، وأعتقد أنه سيتحقق - وقريباً".

وأعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في لبنان.

وكتب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أنه أجرى محادثة ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن "الزعيمين اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام يبدأ منتصف الليل، بهدف تحقيق السلام بين البلدين".

قال مسؤول لبناني إن الرئيس جوزيف عون أوضح لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إجراء محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة غير مناسب نظراً لاستمرار الغارات الجوية والدمار في لبنان، فضلاً عن عدم وجود وقف لإطلاق النار.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الوضع.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس العماد جوزيف عون تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات.

وبحسب البيان اللبناني ، فقد اكد روبيو - بدوره - على استمراره بالمساعي القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لاحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان.

كما شدد الوزير الأمريكي للرئيس اللبناني على دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون .