الاحتلال يواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان رغم الحديث عن وقف إطلاق النار

أفادت قناة يورونيوز في نبأ عاجل، نقلًا عن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أن القوات لم تتلقَّ حتى الآن أي أوامر رسمية بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية "بكامل القوة" على الجبهة الشمالية.



ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المؤشرات السياسية والإعلامية حول جهود دولية مكثفة للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل ولبنان، في ظل تصاعد التوترات العسكرية على الحدود المشتركة خلال الفترة الأخيرة. إلا أن موقف القيادة العسكرية الإسرائيلية يعكس، حتى اللحظة، غياب قرار ميداني ملزم بوقف العمليات، ما يشير إلى استمرار حالة الاشتباك والتصعيد.



وتشهد الحدود الجنوبية للبنان منذ أسابيع تبادلًا متقطعًا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـحزب الله، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، إضافة إلى نزوح عدد من السكان من المناطق الحدودية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية دون إعلان رسمي لوقف إطلاق النار قد يعقّد جهود الوساطة الدولية، خاصة تلك التي تقودها أطراف إقليمية ودولية بهدف احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.



كما يسلط التصريح الضوء على الفجوة المحتملة بين المسارات السياسية والعسكرية، حيث قد تستمر العمليات على الأرض رغم تداول مقترحات أو تفاهمات أولية لم تُترجم بعد إلى قرارات تنفيذية ملزمة.

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجانب اللبناني بشأن تلقي إشعارات مماثلة، فيما تترقب الأوساط الدولية تطورات الموقف خلال الساعات المقبلة، في ظل حساسية الوضع الإقليمي وتشابك المصالح.