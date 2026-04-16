قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان رغم الحديث عن وقف إطلاق النار

الاحتلال
الاحتلال
القسم الخارجي

أفادت قناة يورونيوز في نبأ عاجل، نقلًا عن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أن القوات لم تتلقَّ حتى الآن أي أوامر رسمية بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية "بكامل القوة" على الجبهة الشمالية.


ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المؤشرات السياسية والإعلامية حول جهود دولية مكثفة للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل ولبنان، في ظل تصاعد التوترات العسكرية على الحدود المشتركة خلال الفترة الأخيرة. إلا أن موقف القيادة العسكرية الإسرائيلية يعكس، حتى اللحظة، غياب قرار ميداني ملزم بوقف العمليات، ما يشير إلى استمرار حالة الاشتباك والتصعيد.


وتشهد الحدود الجنوبية للبنان منذ أسابيع تبادلًا متقطعًا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـحزب الله، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، إضافة إلى نزوح عدد من السكان من المناطق الحدودية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية دون إعلان رسمي لوقف إطلاق النار قد يعقّد جهود الوساطة الدولية، خاصة تلك التي تقودها أطراف إقليمية ودولية بهدف احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
 

كما يسلط التصريح الضوء على الفجوة المحتملة بين المسارات السياسية والعسكرية، حيث قد تستمر العمليات على الأرض رغم تداول مقترحات أو تفاهمات أولية لم تُترجم بعد إلى قرارات تنفيذية ملزمة.

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجانب اللبناني بشأن تلقي إشعارات مماثلة، فيما تترقب الأوساط الدولية تطورات الموقف خلال الساعات المقبلة، في ظل حساسية الوضع الإقليمي وتشابك المصالح.

الاحتلال اسرائيل الحرب الإيرانية ترامب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

أسوان.. تحصين 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز

توريد قمح

صوامع الوادي الجديد تستقبل 11 ألف طن قمح

بيان المحافظات الفائزة

تعليم قنا يحقق المركز الثاني جمهورياً في مسابقة تدوير المخلفات

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد