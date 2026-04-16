برلماني إيطالي : نتنياهو مسؤول عن جرائم حرب .. والاتحاد الأوروبي يتعامل بازدواجية

قال أنجيلو بونيلي عضو البرلمان الإيطالي ورئيس حزب الخضر، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتهك القانون الدولي انتهاكا جسيما، موضحًا: "بالنسبة لي إنه أمر لا يصدق، أن الاتحاد الأوروبي كانت في حالة من الصمت، وهناك ازدواجية معايير.. لقد رأينا الاتحاد الأوروبي قد قرر فرض عقوبات روسيا بعد غزو أوكرانيا".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "ومن ناحية أخرى، نرى هذا الصمت حين قام نتنياهو بقصف قطاع غزة والضفة الغربية.. إننا نشهد هذا الصمت، وهناك انتهاك جسيم يحدث ضد القانون الدولي".

وتابع: "نتنياهو مجرم ومسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويبدو أن هناك خسارة في هذه الروح الإنسانية، لأن نتنياهو مستمر في ارتكاب جرائمه".