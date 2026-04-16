الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو .. ومسئول يكشف السبب

قال مسؤول لبناني إن الرئيس جوزيف عون أوضح لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إجراء محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة غير مناسب نظراً لاستمرار الغارات الجوية والدمار في لبنان، فضلاً عن عدم وجود وقف لإطلاق النار.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الوضع، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس العماد جوزيف عون تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات.

وبحسب البيان اللبناني ، فقد اكد روبيو - بدوره - على استمراره بالمساعي القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لاحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان.

كما شدد الوزير الأمريكي للرئيس اللبناني على دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون .