الجيش اللبناني: تدمير إسرائيل جسر القاسمية أدى إلى عزل منطقة جنوب نهر الليطاني

أعلن الجيش اللبناني أن تدمير جسر القاسمية من قبل إسرائيل أدى إلى عزل منطقة جنوب نهر الليطاني عن بقية الأراضي اللبنانية، في خطوة تُنذر بتداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أن استهداف الجسر، الذي يُعد أحد المعابر الحيوية في جنوب البلاد، تسبب في قطع طرق الإمداد الرئيسية التي تربط القرى والبلدات الجنوبية بالمناطق الأخرى، ما أعاق حركة المدنيين وعرقل وصول المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

وأشار البيان إلى أن تدمير البنية التحتية بهذا الشكل يُفاقم من معاناة السكان المحليين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان، مؤكدًا أن الجسر كان يشكل شريانًا أساسيًا للحياة اليومية ولسير الخدمات العامة والإغاثية.