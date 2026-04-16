ترامب: عون ونتنياهو اتفقا رسميا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون ونتنياهو اتفقا رسميا على وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب: عون ونتنياهو وافقا على تحقيق السلام بين البلدين".

وأضاف ترامب: “تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ابتداء من يوم الثلاثاء 5 مساء بتوقيت الساحل الشرقي”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر رئاسي في لبنان، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني ميشال عون، تم خلاله إبلاغ لبنان رسمياً بقرار وقف إطلاق النار، المتوقع دخوله حيّز التنفيذ خلال الساعات المقبلة.



وبحسب المصدر، يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الميدانية التي شهدتها الساحة اللبنانية مؤخراً، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.