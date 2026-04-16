ياسمين عز عن خروج الأهلي وتأهل الزمالك : معجزة كروية تحتاج تفسيرًا علميًا

علّقت الإعلامية ياسمين عز على نتائج البطولات الإفريقية الأخيرة، معبرةً عن دهشتها الكبيرة من خروج النادي الأهلي من المنافسة، مقابل استمرار نادي الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ووصوله إلى الأدوار المتقدمة.

استيعاب خروج الأهلي

وقالت خلال تقديمها برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر، إن ما حدث "أشبه بالمعجزة"، مؤكدة أنها لا تستطيع استيعاب خروج الأهلي، الذي اعتاد على الهيمنة القارية، في الوقت الذي يواصل فيه الزمالك مشواره بنجاح.

وأضافت أن الأمر يحتاج إلى "اجتماع علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء" لتفسير هذه الظاهرة غير المتوقعة، مشيرةً إلى أن جماهير الكرة المصرية اعتادت رؤية الأهلي منافسًا دائمًا على اللقب، بل و"محتكرًا للبطولة"، بينما كانت نتائج الزمالك في فترات سابقة أقل استقرارًا.

مفاجأة استمرار وتأهل الزمالك

وأوضحت الإعلامية أن استمرار الزمالك ووصوله إلى نصف النهائي يمثل مفاجأة كبيرة، في ظل التاريخ الحديث للبطولتين، معتبرة أن هذا التحول هو السبب وراء حالة الجدل والنقاش الواسع بين الجماهير، إلى جانب ما وصفته بحالة "النرفزة" التي ظهرت في تعليقها.

تغير موازين القوى في المنافسات الإفريقية

واختتمت ياسمين عز حديثها بالتأكيد على احترامها الكامل لنادي الزمالك، رغم دهشتها من تغير موازين القوى في المنافسات الإفريقية هذا الموسم، مشيرةً إلى أن كرة القدم تظل مليئة بالمفاجآت التي قد تقلب كل التوقعات.

