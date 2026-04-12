ياسمين عز تناشد البرلمان: نحتاج قانون أحوال شخصية جديد لحماية المرأة وسد الثغرات

ناشدت الإعلامية ياسمين عز، أعضاء مجلس النواب بضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يضمن حماية المرأة ويعالج أوجه القصور الحالية.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مناقشة القوانين والمقترحات تستغرق وقتًا طويلًا، في حين أن هناك حاجة ملحة لتشريع شامل يغطي كافة الثغرات والمشكلات، بما يحقق التوازن ويخفف الأعباء عن جميع الأطراف.

وأضافت أن قضايا النفقة والطرد من أبرز التحديات التي تواجهها النساء في ظل القانون الحالي، مؤكدة ضرورة العمل على وضع حلول عادلة وفعّالة تضمن الاستقرار الأسري وتحفظ الحقوق.