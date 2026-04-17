ضرائب ودمغات شهرية بسبب عداد الكهرباء.. اعرف السبب

هل تعرف ان وجود عداد الكهرباء في منزلك يجعلك تدفع ضرائب ودمغات، ففي عداد الكهرباء القديم او مسبوق الدفع يتم خصم مبلغ شهري أو سنوي تحت بند “الضرائب والدمغات”، وهي مبالغ ثابتة، ليس لها علاقة بكمية الاستهلاك، ولكنها مرتبطة بوجود العداد ونوع نشاطه (منزلي أو تجاري).

فإيصال الشحن أو فاتورة الكهرباء بها خانة مكتوب فيها "ضريبة" أو "دمغة"، ويعتقد البعض أن هذه المبالغ المستقطعة تذهب لشركة الكهرباء، لكن الحقيقة إن العداد مبرمج ليقوم بدور "المحصل الضريبي" لصالح الدولة.

قيمة الضرائب والدمغات

وكشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة أن هذه قيمة الضريبة والدمعة تخصم كالآتي

- ضريبة القيمة المضافة (14%)

لايتم خصم الـ 14%من "إجمالي مبلغ الشحن" ولكن الضريبة تحسب فقط على "مقابل خدمة العملاء" والرسوم الإدارية. يعني لو رسوم خدمة العملاء 10 جنيه، الضريبة ستكون 1.40 جنيه .

- الدمغة السنوية

يلاحظ المشترك خصم مبلغ (حوالي 9 جنيه أو أكتر حسب النشاط) مع أول شحنة في السنة الجديدة أو في شهر يناير،"وهذه الدمغة السنوية المقررة قانوناً على العدادات، والعداد مبرمج ليتم خصمها مرة واحدة كل سنة لصالح مصلحة الضرائب.

- دمغة التوريد (الخصم الشهري البسيط)

يتم خصم مبلغ حوالي 9 قروش) شهرياً من الرصيد تحت مسمى "دمغة توريد"، وهذا إجراء قانوني ثابت على كل المشتركين.

- رسوم الضبطية القضائية (في حالات المخالفة فقط)

هذه الرسوم ليست ضريبة عادية، ولكنها رسوم لو كان عليك "محضر تلاعب" سابق وبيتم تحصيل غرامته أو رسوم الفحص الخاصة به من الرصيد.