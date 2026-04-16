عاصفة ترابية تزحف نحو القاهرة.. والأرصاد تحذر من انعدام الرؤية في 5 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً عاجلاً منذ قليل، كشفت فيه عن تقدم كتلة ضخمة من الرمال المثارة والأتربة المنقولة من الصحراء الغربية باتجاه عمق البلاد، مؤكدة أن العاصفة بدأت بالفعل في التوسع جغرافياً لتشمل مناطق واسعة من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضح خبراء الأرصاد أن ذروة تأثير العاصفة بدأت تظهر في تدهور حاد لمستوى الرؤية الأفقية، مع توقعات بامتداد التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة ليشمل 5 مناطق حيوية وهي:

القاهرة الكبرى: (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

الوجه البحري: بمختلف محافظاته.

شمال الصعيد: (المنيا، بني سويف، الفيوم).

وسط وجنوب الصعيد: مع تقدم الوقت.

السواحل الشمالية الغربية: (مطروح، السلوم، العلمين).

تحذيرات الطرق والملاحة:

وشددت الهيئة على أن "انعدام الرؤية" قد يباغت المسافرين على الطرق الصحراوية والمكشوفة، خاصة الطرق الرابطة بين القاهرة ومحافظات الصعيد، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

وطالبت المواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالسرعات المقررة، أو تأجيل السفر غير الضروري لحين انكسار حدة العاصفة.

نصائح صحية:

وفي سياق متصل، أهابت وزارة البيئة بمرضى الحساسية والجيوب الأنفية وكبار السن، ضرورة البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ بإحكام، مع ارتداء الكمامات في حال الاضطرار للخروج، نظراً لما تسببه هذه الأتربة من مخاطر على الجهاز التنفسي.

ويرجى متابعة التحديثات اللحظية لصور الأقمار الصناعية عبر المنصات الرسمية للأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها في المناطق السكنية خلال ساعات الليل المتأخرة.