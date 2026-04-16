قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد والبيئة تحذران من رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا خلال ساعات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

 وأشارت د. منال عوض إلى أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة وما أصدرته الهيئة العامة للارصاد الجوية لتوقعات الحالة الجوية خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين ١٦-١٧ أبريل ٢٠٢٦ ، خاصة فترة المساء، أنها ستشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة من الوجه البحري، والمناطق الجنوبية، فمن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بمحافظات القاهرة الكبري والدلتا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤثر سلبا على جودة الهواء.

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن غرفة العمليات المركزية بجهاز شئون البيئة تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الأرضي 0220532502.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تأثر جودة الهواء برياح مثيرة للرمال والأتربة خلال يومين الخميس والجمعة تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

