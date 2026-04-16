تحذير من "الأرصاد": رياح وسحب رعدية وأمطار تصل لحد السيول غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا عاجلا بشأن الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026، محذرة من حالة من عدم الاستقرار الجوي تضرب أغلب أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق الشمال.

نشاط للرياح وتدهور الرؤية

توقعت هيئة الأرصاد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

كما أشارت التوقعات إلى احتمال حدوث هبات قوية للرياح على فترات متقطعة تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كم/س.

خريطة الأمطار ودرجات الحرارة:

من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى، حيث تسجل السواحل الشمالية ما بين (25 : 26) درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري (29 : 30) درجة، بينما يسجل شمال الصعيد (30 : 31) درجة.

وعن توزيع الأمطار، أوضح البيان الآتي: أمطار متوسطة ورعدية: بنسبة حدوث تصل لـ 30% تقريباً على مناطق متفرقة من (السلوم، سيوة، مطروح، العلمين)، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، مع تحذير خاص من وصول الأمطار لحد السيول على مناطق من سيناء، مع احتمال غزارتها أحيانا.

أمطار خفيفة:

بنسبة حدوث 20% على الإسكندرية ومناطق من وسط وجنوب الصعيد، وقد تمتد بنسبة ضعيفة جداً إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وتكون رعدية أحياناً.

اضطراب الملاحة البحرية:

حذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مناطق من غرب البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى (2.5 : 3.5) متر.

تحذيرات هامة للمواطنين

وجهت الهيئة مجموعة من التعليمات العاجلة تزامناً مع السحب الرعدية المتوقعة:

توخي الحذر: من الرياح الهابطة القوية المصاحبة للسحب الرعدية وفرص تساقط حبات البرد.

القيادة الآمنة: ضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق السريعة نظراً لتدهور الرؤية الأفقية.

تجنب المخاطر: الابتعاد عن الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة حفاظاً على سلامة الأرواح.