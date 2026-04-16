بين الأمطار والحرارة الشديدة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من جنوب ووسط سيناء ومنطقة خليج العقبة.

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار متفاوتة الشدة، قد يصاحبها تساقط لحبات "البرد" في بعض المناطق الجبلية.

وعلى الصعيد الآخر، تأثرت أقصى الحدود الجنوبية الغربية للبلاد بنشاط للرمال والأتربة المثارة والمنقولة من الجانب الليبي، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في منطقة سيوة التي سجلت انخفاضاً في الرؤية وصل إلى 1500 متر.

وفيما يخص السواحل الشمالية الغربية، لا تزال السحب العالية والمتوسطة تسيطر على الأجواء، مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب أغلب أنحاء الجمهورية في الوقت الحالي.

وتناشد الأرصاد المواطنين، خاصة المسافرين على الطرق الصحراوية في جنوب سيناء والحدود الغربية، توخي الحذر الشديد نظراً لتقلبات الطقس المفاجئة وانخفاض الرؤية.