رسميًا.. الحكومة ترفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه لدعم الفلاح

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي شهد التأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والعمل على توفير مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح الحمصاني أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تكوين احتياطي استراتيجي من السلع، يصل في بعض المنتجات إلى نحو 6 أشهر، بينما يمتد في سلع أخرى إلى عام كامل، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة إنتاجية الفدان، إلى جانب دعم الفلاح المصري عبر توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة، وتحفيزه على التوسع في الزراعة.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن قرار الحكومة برفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للفلاح، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني.