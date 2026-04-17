علامات لا تتجاهليها.. أعراض التهاب الأذن عند الرضع وكيفية اكتشافه مبكرا

التهاب الأذن من المشكلات الشائعة عند الرضع، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بعدوى مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا. لكن المشكلة إن الطفل الرضيع لايستطيع التعبير عن الالم فالأعراض تظهر بشكل غير مباشر.



أبرز أعراض التهاب الأذن عند الرضع:



البكاء الشديد والمستمر خاصة بدون سبب واضح

شد أو حك الأذن بشكل متكرر

صعوبة في النوم أو تقطع النوم

ارتفاع درجة الحرارة أحيانًا

فقدان الشهية أو رفض الرضاعة

خروج إفرازات من الأذن (في الحالات المتقدمة)

عدم الاستجابة للأصوات أو ضعف الانتباه

قيء أو إسهال في بعض الحالات





إذا استمر الألم أو البكاء أكثر من يوم

في حالة ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ

لو ظهر صديد أو إفرازات من الأذن

إذا لاحظتِ أن الطفل غير متوازن أو خامِل



التهاب الأذن عند الرضع ممكن يتطور سريعًا، لذلك يُفضل عدم إعطاء أي أدوية بدون استشارة الطبيب، خاصة المضادات الحيوية.