قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
نصلي أن يأخذه الرب.. كاهن أيرلندي يدعو على ترامب بسبب حرب إيران
هل يجوز صيام الستة من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: حالة واحدة
محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي الـ227.. ويعلن برنامج الاحتفال
قطارات تالجو بحري وقبلي.. مواعيد وأسعار التذاكر اليوم السبت 18-4-2026
english EN
أخبار البلد

مافيش سلف .. لو رصيد العداد خلص الفجر الكهرباء هتقطع

كشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة أن العداد الكودي مبرمج إلكترونياً، فلو نفد رصيد العداد مثلا في  الساعة 3 الفجر سينقطع التيار .

ونصح القطاع أصحاب العداد الكودي لمراقبة الشاشة لكي لاينفذ الرصيد في أوقات لايستطيع فيها المشترك الشحن. 

وهناك فرق في المحاسبة بين عداد الكهرباء القانوني والعداد الكودي  إذ يبدأ المشترك في العداد القانوني استهلاكه بسعر منخفض  طبقا لنظام الشرائح ، بينما يحاسب  العداد الكودي بسعر ثابت   يبلغ نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة. 

هذا الفارق السعري ينعكس بشكل مباشر على نمط استهلاك الكهرباء داخل المنازل، حيث يصبح الترشيد ضرورة ملحة وليس خيارًا.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء 

 الأجهزة الكهربائية التي قد تبدو عادية في استخدامها اليومي، مثل السخانات الكهربائية أو الغلايات أو حتى المصابيح التقليدية، تتحول إلى مصادر استنزاف حقيقية لرصيد الشحن، لذلك يجب استخدامها وقت الحاجة. 

 ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء دون استخدام فعلي، مثل الشواحن وأجهزة الاستقبال، تستنزف الرصيد فيما يعرف الاستهلاك الخفي

كما يُعد السخان الكهربائي أحد أبرز مصادر استهلاك الطاقة، حيث يؤدي تشغيله لفترات طويلة إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء في وقت قصير، لذلك يجب استخدامه وقت الحاجة.

ما الفرق بين العداد "الكودي" و"القانوني"؟

العداد الكودي: يحمل رقماً كودياً بدلاً من اسم صاحب الشقة، وهو وسيلة لحساب الإستهلاك فقط ولا يعطي حقاً قانونياً في ملكية الوحدة، ويخضع الآن لسعر الـ 2.74 الثابت.

العداد القانوني (الاسمي): يصدر بإسم صاحب الوحدة في المباني المرخصة، ويستمر في العمل بنظام الشرائح المتدرجة (من الشريحة 1 حتى 7) طالما لم يتخطى الاستهلاك 1000 كيلووات.

طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد شرائج

إذا كنت ترغب في العودة لنظام الشرائح الموفر، الحل هو تحويل العداد من كودي إلى قانوني، وذلك من خلال:

تقديم شهادة "إتمام التصالح" في مخالفات البناء للوحدة السكنية.

بعد قبول التصالح، يتم تغيير اسم العداد من كود إلى اسم المالك، وبالتالي يعود العداد للتحاسب بنظام الشرائح العادي الذي يبدأ من 68 قرشاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

الطاقة الشمسية

لربطهم بسوق العمل.. محافظة قنا ومعهد "ITI" ينظمان زيارات ميدانية لدارسي الطاقة المتجددة

مستشفي

إجراء أول عملية جراحية بمناظير الركبة بمستشفى رأس البر المركزي

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء عن 8 مناطق في مغاغة بالمنيا .. المواعيد والأماكن

بالصور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد