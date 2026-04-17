مافيش سلف .. لو رصيد العداد خلص الفجر الكهرباء هتقطع

كشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة أن العداد الكودي مبرمج إلكترونياً، فلو نفد رصيد العداد مثلا في الساعة 3 الفجر سينقطع التيار .

ونصح القطاع أصحاب العداد الكودي لمراقبة الشاشة لكي لاينفذ الرصيد في أوقات لايستطيع فيها المشترك الشحن.

وهناك فرق في المحاسبة بين عداد الكهرباء القانوني والعداد الكودي إذ يبدأ المشترك في العداد القانوني استهلاكه بسعر منخفض طبقا لنظام الشرائح ، بينما يحاسب العداد الكودي بسعر ثابت يبلغ نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

هذا الفارق السعري ينعكس بشكل مباشر على نمط استهلاك الكهرباء داخل المنازل، حيث يصبح الترشيد ضرورة ملحة وليس خيارًا.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

الأجهزة الكهربائية التي قد تبدو عادية في استخدامها اليومي، مثل السخانات الكهربائية أو الغلايات أو حتى المصابيح التقليدية، تتحول إلى مصادر استنزاف حقيقية لرصيد الشحن، لذلك يجب استخدامها وقت الحاجة.

ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء دون استخدام فعلي، مثل الشواحن وأجهزة الاستقبال، تستنزف الرصيد فيما يعرف الاستهلاك الخفي

كما يُعد السخان الكهربائي أحد أبرز مصادر استهلاك الطاقة، حيث يؤدي تشغيله لفترات طويلة إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء في وقت قصير، لذلك يجب استخدامه وقت الحاجة.

ما الفرق بين العداد "الكودي" و"القانوني"؟

العداد الكودي: يحمل رقماً كودياً بدلاً من اسم صاحب الشقة، وهو وسيلة لحساب الإستهلاك فقط ولا يعطي حقاً قانونياً في ملكية الوحدة، ويخضع الآن لسعر الـ 2.74 الثابت.

العداد القانوني (الاسمي): يصدر بإسم صاحب الوحدة في المباني المرخصة، ويستمر في العمل بنظام الشرائح المتدرجة (من الشريحة 1 حتى 7) طالما لم يتخطى الاستهلاك 1000 كيلووات.

طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد شرائج

إذا كنت ترغب في العودة لنظام الشرائح الموفر، الحل هو تحويل العداد من كودي إلى قانوني، وذلك من خلال:

تقديم شهادة "إتمام التصالح" في مخالفات البناء للوحدة السكنية.

بعد قبول التصالح، يتم تغيير اسم العداد من كود إلى اسم المالك، وبالتالي يعود العداد للتحاسب بنظام الشرائح العادي الذي يبدأ من 68 قرشاً.