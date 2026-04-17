سوريا.. إنفجار في مستودع أسلحة ومصرع 3 جنود وإصابة آخرين



أفاد مصدر عسكري سوري بوقوع انفجار مستودع أسلحة في درعا أسفر مقتل 3 من جنود الجيش العربي السوري وإصابة آخرين وأضرار مادية بالموقع.

وفي وقت لاحق ؛ كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية أن القوات الأمنية في وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة ألقت القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش" خلال عملية أمنية مشتركة شرق حلب.



وأشار المصدر السوري في تصريحات لوكالة سانا إلى أنه تمت مصادرة أسلحة حربية وجعب وذخائر كانت بحوزة أفراد الخلية، كانت مخصصة لتنفيذ أنشطة إرهابية.



ونوه إلى أن الخلية متورطة في تنفيذ عدة هجمات إرهابية شملت عمليات اغتيال واستهدافات مباشرة لعناصر أمنية وعسكرية.